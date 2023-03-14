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«Бегущий по лезвию 2099»: Джоди Комер может сыграть главную роль в сериале

Источник: Starz

В прошлом октябре стриминговый сервис Amazon официально запустил в разработку проект по культовой киберпанк-вселенной Ридли Скотта — «Бегущий по лезвию 2099». С тех пор о проекте ничего конкретного не сообщалось, а нынче, по словам репортёра Джеффа Снайдера, намечаются кое-какие подвижки в кастинге — переговоры об участии в проекте ведёт Джоди Комер («Убивая Еву», «Главный герой»).

С продюсером сериала Ридли Скоттом Комер знакома не понаслышке — не так давно сыграла главную женскую роль в его средневековой драме «Последняя дуэль».

Многосерийный сиквел кинодилогии («Бегущий по лезвию» Скотта и «Бегущий по лезвию 2049» Дени Вильнёва) расскажет о событиях, происходивших спустя 50 лет после финала второго фильма.

Сценарист и шоураннер проекта — Силка Луиза («Сияющие»). Производство курируют Scott Free Productions, Alcon Entertainment и Amazon Studios

Теги
Бегущий по лезвию 2099
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