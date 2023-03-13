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СЕРИАЛЫ
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Дженна Ортега рассказала, почему хотела отказаться от роли Уэнсдэй

Источник: Netflix

Тим Бёртон мигрировал с Disney на Netflix, чтобы рассказать очередную историю изгоя в сериале «Уэнсдэй», но Дженна Ортега могла не исполнить в нём главную роль. Актриса рассказала, что поначалу предложение сняться в проекте её не заинтересовало.

За всю свою жизнь я так много снималась на телевидении, поэтому больше всего на свете хотела работать в кино. Я боялась, что если соглашусь сниматься в очередном сериале, это помешает моей реализации в других интересующих меня проектах.

 
Дженна Ортега

8 марта вышел «Крик 6» с участием актрисы, а сейчас в теории Дженна Ортега возвращается к Тиму Бёртону, чтобы сыграть в сиквеле «Битлджуса».

Что до «Уэнсдэй», сериал продлён на второй сезон, точная дата выхода которого пока неизвестна.

Комментарии (2)

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