 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Издательство DC собирается убить одного из Юных Титанов Звезде «Игры престолов» улыбнулась удача: она сыграет в ремейке классического экшена Джона Ву Пара Оптимусов: Прайм и Праймал в натуральную величину на презентации «Трансформеров 7» (фото) Человек-муравей и Мэрил Стрип в тизере третьего сезона «Убийств в одном здании» Человек-паук умирает, а Гвен Стейси остаётся жить: анонсировали новый выпуск из серии «Что если…?»
• • •
 
СЕРИАЛЫ
254

«Очень дикий» — Оуэн Уилсон рассказал о втором сезоне «Локи»

Источник: Disney+

В интервью Entertainment Tonight Оуэн Уилсон рассказал, что второй сезон «Локи» будет «очень диким» и назвал ориентировочное время его выхода.

Полагаю, сериал выйдет в конце лета или в сентябре.

 
Оуэн Уилсон

Во втором сезоне к касту проекта присоединился Ке Хюи Куан. В этом году актёр получил «Оскар» за «Всё везде и сразу» и произнёс очень трогательную речь. В интервью Оуэн Уилсон вспомнил об этом случае и сказал, что персонаж Ке Хюи Куана во втором сезоне понравится зрителям.

Думаю, люди будут в восторге.

Ближайший релиз Оуэна Уилсона — фильм «Художник», где актёр сыграл художника, образ которого основан на Бобе Россе. Премьера — 7 апреля.

Теги
Локи
Комментарии

Ещё на эту тему

9Оуэн Уилсон лишается работы из-за женщины в трейлере комедии «Художник»

Тоже интересно

0КГ играет: Persona 5 Royal, часть 3 2Культовый экшен Star Wars Jedi Knight: Dark Forces II получил фанатский ремейк 0Дракс ссорится с Питером Квиллом в телеролике «Стражей галактики 3» 1Новый трейлер хоррора Amnesia: The Bunker тизерит страшного монстра 15Объявлены победители премии Steam Awards 2022

Далее на КГ

2
«Джон Уик 4» собирает в прокате даже лучше ожиданий
 1
Демоны в тебя верят! Мотивирующее промо ужастика «Восстание зловещих мертвецов»
 1
Харли Квинн в ярком наряде на съёмках «Джокера 2» (фото)
 3
Элизабет Олсен не хочет быть типичной домохозяйкой в трейлере мини-сериала «Любовь и смерть»
 0
КГ играет: Resident Evil 4, часть 3
 6
В «Охотников за привидениями 4» взяли двух действительно смешных комиков
 1
«Наёмники» для ремейка Resident Evil 4 выйдут совсем скоро
 6
Новый плакат приквела «Голодных игры» показывает битву двух противоположностей
 0
Рецензия и отзывы на игру Clash: Artifacts of Chaos
 0
Джон Уик 4 — мнение о фильме
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Кошмарный Стервятник на новом кадре из «Человека-паука: Паутины вселенных»
 
Борис Абрамович становится праведным евреем в тизере комедии «Бедные Абрамовичи»
 
Аниме Аниме по манге «Синий оркестр» обзавелось датой премьеры
 
Воссоединение «Настоящего детектива»: Мэттью Макконахи, Вуди Харрельсон и их глубокая связь в новом сериале
 
Аниме «Аркнайтс» — анонс второго сезона
 
Кино Режиссёр Шьямалан рассказал, что «Стук в дверь» сильно напоминает один из его самых известных фильмов (фото)
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 560: «Кокаиновый медведь», «Непослушная», провал «Шазама 2», мудрость Ходжи Насреддина
 
1Ноль кадров в секунду – 466: Легенда о племени трансов
 
3ЕВА – 521: Дуры и бессмертие
 
17Телеовощи – 488: Очень не очень
 
2Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 111: Deus Ex
 
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 559: «Оскар-2023», «Король и Шут», документалка Джона Хилла, «О чём говорят мужчины 4»
 
4Ноль кадров в секунду – 465: Бисексуальное ухо
 
 
8ЕВА – 520: Легенда о дефикации
 
5Телеовощи – 487: Мастер декапитации
 
15Лазер-шоу «Три дебила» – 558: «Человек-муравей 3», подростки Черепашки-ниндзя, вредный дед Том Хэнкс, «Говорят женщины»
Ещё

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru