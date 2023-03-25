«Очень дикий» — Оуэн Уилсон рассказал о втором сезоне «Локи»

В интервью Entertainment Tonight Оуэн Уилсон рассказал, что второй сезон «Локи» будет «очень диким» и назвал ориентировочное время его выхода.

Полагаю, сериал выйдет в конце лета или в сентябре. Оуэн Уилсон

Во втором сезоне к касту проекта присоединился Ке Хюи Куан. В этом году актёр получил «Оскар» за «Всё везде и сразу» и произнёс очень трогательную речь. В интервью Оуэн Уилсон вспомнил об этом случае и сказал, что персонаж Ке Хюи Куана во втором сезоне понравится зрителям.

Думаю, люди будут в восторге.

Ближайший релиз Оуэна Уилсона — фильм «Художник», где актёр сыграл художника, образ которого основан на Бобе Россе. Премьера — 7 апреля.