Новый приквел «Игры престолов» может рассказать о знаменитом тройничке Таргариенов

Нельзя просто так взять и перестать обсуждать новые спин-оффы «Игры престолов». Тем более что до экранов дойдут единицы. Издание Variety на правах эксклюзивности сообщает, что в недрах HBO активно обсуждается новый спин-офф фэнтезийного эпика по романам Джорджа Мартина.

Потенциальный сериал также входит в когорту приквелов. Поговаривают, в планах рассказать зрителям об Эйгоне I Таргариене, прославившемся под именем Эйгона Завоевателя. Он стал первым правителем Семи Королевств из династии Таргариенов, был наездником дракона Балериона, а ещё известен тем, что женился на двух своих сёстрах Висенье и Рейнис.

Проект находится на самой раней стадии — стадии обсуждения. Сценариста ему пока не подыскали. А ещё поговаривают, канал может пойти по нетрадиционной схеме — HBO и Warner Bros. якобы размышляют над возможностью сначала снять полнометражную картину, сюжет которой позже продолжится в многосерийном сиквеле.