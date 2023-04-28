Телеовощи. Выпуск 493: Красиво уходит

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|10:53 —
|Сериал «Гарри Поттер» представит расово разнообразных главных героев
|19:15 —
|«Новичок» продлён на шестой сезон
|21:22 —
|«В поисках галактики» всё-таки ждёт многосерийный ребут
|26:40 —
|Трейлер экшен-комедии Fubar с Арнольдом Шварценеггером
|30:40 —
|«Сумерки» получат многосерийный ребут
|40:20 —
|Спин-офф Star Trek Discovery стал полнометражным фильмом
|41:31 —
|Трейлер второго сезона «Звёздного пути: Странных новых миров»
|44:50 —
|«Удивительная миссис Мейзел» — 5x01—03
|01:03:21 —
|«Король и Шут» — 1x08 (финал сериала)
|01:25:19 —
|«Мандалорец» — 3x08 (финал сезона)
|01:47:34 —
|«Тед Лассо» — 3x06
|01:58:50 —
|«Шоу пошло не так» — 2x04
|02:08:38 —
|«Горец» — 3x08
|02:15:34 —
|«Графиня де Монсоро» — 1x13
|02:32:52 —
|«Звездный путь: Следующее поколение» — 1x11
|02:40:05 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 5x03
|02:45:32 —
|«Футурама» — 7x03
|02:51:16 —
|«Нодамэ Кантабиле» — 3x10
|02:59:32 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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