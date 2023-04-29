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Сиквел «Мужского стриптиза» выйдет на канале FX в июне (кадры)

Очень скоро все желающие узнают, как нынче поживают герои британской комедии «Мужской стриптиз». На кабельном канале FX в июне выйдет сериал-продолжение «Мужской стриптиз», а кадрами из многосерийного сиквела можно полюбоваться уже сейчас.

Мини-сериал поведает о том, чем занимаются те самые знаменитые работяги из Шеффилда 25 лет спустя. В продолжении к своим ролям вернутся Роберт Карлайл (Гэз), Марк Эдди (Дэйв), Лесли Шарп (Джин), Хьюго Спир (Гай), Пол Барбер (Конь), Стив Хьюисон (Ломпер), Уильям Снейп (Нейтан) и Том Уилкинсон (Джеральд).

Кадры из сериала «Мужской стриптиз» Кадры из сериала «Мужской стриптиз» Кадры из сериала «Мужской стриптиз» Кадры из сериала «Мужской стриптиз»

Сценарист полнометражного фильма Саймон Бофой ответственен за сценарий восьмисерийного продолжения. С текстом ему помогала коллега по мини-сериалу «Доверия» Элис Наттер.

Кадры из сериала «Мужской стриптиз» Кадры из сериала «Мужской стриптиз» Кадры из сериала «Мужской стриптиз» Кадры из сериала «Мужской стриптиз»
Теги
ГалереяМужской стриптиз
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Все авторы
Подкасты
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Источник фотографий: Depositphotos

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