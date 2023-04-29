Сиквел «Мужского стриптиза» выйдет на канале FX в июне (кадры)

Очень скоро все желающие узнают, как нынче поживают герои британской комедии «Мужской стриптиз». На кабельном канале FX в июне выйдет сериал-продолжение «Мужской стриптиз», а кадрами из многосерийного сиквела можно полюбоваться уже сейчас.

Мини-сериал поведает о том, чем занимаются те самые знаменитые работяги из Шеффилда 25 лет спустя. В продолжении к своим ролям вернутся Роберт Карлайл (Гэз), Марк Эдди (Дэйв), Лесли Шарп (Джин), Хьюго Спир (Гай), Пол Барбер (Конь), Стив Хьюисон (Ломпер), Уильям Снейп (Нейтан) и Том Уилкинсон (Джеральд).

Сценарист полнометражного фильма Саймон Бофой ответственен за сценарий восьмисерийного продолжения. С текстом ему помогала коллега по мини-сериалу «Доверия» Элис Наттер.