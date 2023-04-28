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Боб Оденкёрс записался во второй сезон «Медведя»

Источник: AMC

В актёрском составе многосерийной ресторанной драмеди «Медведь» важное пополнение — издание Variety со ссылкой на надёжные источники сообщает, что к касту второго сезона проекта присоединился знаток булочек с корицей Боб Оденкёрк («Во все тяжкие», «Лучше звоните Солу»).

Кого именно сыграет Оденкёрк, пока не сообщается, но известно, что роль у него будет небольшая, гостевая. Новые эпизоды проекта — с участием его персонажа — начнут выходить на кабельном канале FX и стриминге Hulu этим летом.

Комедийная драма рассказывает о том, как молодой шеф-повар Кармен Берцатто в исполнении Джереми Аллена Уайта («Бесстыдники») вынужден оставить мир изысканной кухни, чтобы вернуться в родной Чикаго, где ему предстоит возглавить семейный бизнес — магазинчик The Original Beef of Chicagoland, где торгуют сэндвичами.

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