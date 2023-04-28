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«Воин» возвращается в тизере третьего сезона бойцовской драмы Брюса Ли

Мастера боевых искусств снова в деле. Стриминговый сервис MAX презентовал тизер третьего сезона бойцовской драмы «Воин» с Эндрю Кодзи в главной роли. Десятисерийное продолжение сериала по рукописям Брюса Ли стартует на цифровой платформе 29 июня.

Это история о мафиозных войнах в китайском квартале Сан-Франциско XIX века. Перебравшегося из Китая в Америку мастера боевых искусств А Сама (Кодзи) обманом втягивают в преступную междоусобицу, в которой замешана и его родная сестра Мэй Лин (Дайан Доан), с которой они оказываются по разные стороны баррикад.

В сериале также снимаются Оливия Ченг, Джо Таслим, Джейсон Тобин, Киран Бью, Дин Джаггер, Кристиан Маккей, Том Уэстон-Джонс, Джоанна Вандерхам и Марк Дакаскос. Шоураннером проекта значится Джонатан Троппер («Банши», «Видеть»).

Теги
ВидеоВоин
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