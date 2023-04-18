Больше секса, меньше смысла — свежий тизер «Кумира» с Лили-Роуз Депп

Активно сублимирующий создатель наркодрамы «Эйфория» продолжает обогащать медийные просторы продуктами своих творческих потуг. В сети опубликован свежий и как бы провокационный тизер сериала Сэма Левинсона «Кумир» с Лили-Роуз Депп и The Weeknd в главных ролях.
Премьера многосерийной драмы о грязном закулисье шоу-бизнеса состоится на кабельном канале HBO 4 июня.
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Помимо вышеперечисленных в актёрском составе проекта значатся Хэнк Азария, Элай Рот, Хари Неф, Дэн Леви, Давайн Джой Рэндольф, Дебби Райан, Трой Сивани, Джейн Адамс и Энн Хеч.
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