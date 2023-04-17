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Новый транспорт Грогу и остальные персонажи третьего сезона на постерах «Мандалорца»

Третий сезон многосерийного космического вестерна Джона Фавро и Дэйва Филони подходит к концу, и с момента его старта соцсети франчайза «Звёздные войны» успели выпустить в свет уйму персонажных плакатов свежих эпизодов «Мандалорца». Вот они все в одной подборке.

К слову, до завершения сезона остался всего один эпизод, и пусть официального заявления о продлении сериала ещё не поступало, никто не сомневается, что повествование продолжится. У шоураннера давным-давно всё распланировано.

Постеры сериала «Мандалорец» Постеры сериала «Мандалорец» Постеры сериала «Мандалорец» Постеры сериала «Мандалорец» Постеры сериала «Мандалорец»
Постеры сериала «Мандалорец» Постеры сериала «Мандалорец» Постеры сериала «Мандалорец» Постеры сериала «Мандалорец» Постеры сериала «Мандалорец» Постеры сериала «Мандалорец» Постеры сериала «Мандалорец» Постеры сериала «Мандалорец»
Теги
ГалереяМандалорец
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Подкасты
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Источник фотографий: Depositphotos

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