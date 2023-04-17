Новый транспорт Грогу и остальные персонажи третьего сезона на постерах «Мандалорца»

Третий сезон многосерийного космического вестерна Джона Фавро и Дэйва Филони подходит к концу, и с момента его старта соцсети франчайза «Звёздные войны» успели выпустить в свет уйму персонажных плакатов свежих эпизодов «Мандалорца». Вот они все в одной подборке.

К слову, до завершения сезона остался всего один эпизод, и пусть официального заявления о продлении сериала ещё не поступало, никто не сомневается, что повествование продолжится. У шоураннера давным-давно всё распланировано.