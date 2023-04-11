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Дин Джарин больше не главный герой «Мандалорца»

Источник: Disney+

За почти три сезона «Мандалорца» все вокруг так страшно устали от маячившего в кадре Дина Джарина, что наверняка с энтузиазмом примут решение творческой команды задвинуть этого мужика подальше, а может, со временем и вовсе выкинуть из проекта.

Режиссёр сериала Рик Фамуйива, посетивший тематическое лондонское мероприятие Star Wars Celebrations 2023, порассуждал об относительности главных ролей в актуальном сюжете.

Теперь Бо обладает тёмным мечом. И я знаю, многие гадали, что именно этот поворот может значить для Дина Джарина и для Бо. О каком Мандалорце, вынесенном в название сериала, сейчас идёт речь? Я считаю, им может быть кто угодно. Я считаю, персонажи как раз и пытаются на все лады выяснить, что такое быть мандалорцем.

 
Рик Фамуйива, не видит разницы

Ну, в общем, намёк вы поняли. Эпоха сильных женских персонажей диктует свои законы. Тем более что совсем неважно, чьё лицо скрывается под шлемом. В конце концов даже в бытность Дина Джарина главным героем броню из бескара Педро Паскаль частенько делил со своим дублёром.

Теги
Мандалорец
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