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Приквел «Джона Уика» получил первый постер

Ну что, готовы бронировать номера? В сети появился дебютный тизерный постер мини-сериала «Отель „Континенталь“» — приквела знаменитой киносерии «Джон Уик» с Киану Ривзом. И горящая кнопка «9» на плакате ненавязчиво подтверждает недавние слова продюсера Lionsgate о дате премьеры — трёхсерийный проект покажут на цифровой платформе Peacock в сентябре.

Постеры сериала «Отель „Континенталь“»

События приквела разворачиваются в 1975 году в Нью-Йорке и рассказывают о юности Уинстона (Колин Вуделл), владельца знаменитого отеля в исполнении Иэна Макшейна, а также консьержа Харона (Айомиде Адегун). Это история о том, как предприимчивый Уинстон и его сообщники проложили себе путь в знаменитый «Континенталь».

В актёрском составе также значатся Мэл Гибсон, Хьюберт Понт-Дю Жур, Джессика Эллэйн, Мишель Прада, Нунг Кейт и Бен Робсон. В исполнительных продюсерах — Чад Стахелски, Дерек Колстад, Дэвид Литч и Киану Ривз.

Теги
Отель „Континенталь“
Комментарии (1)

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Источник фотографий: Depositphotos

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