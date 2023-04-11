Первый взгляд на главного героя «Дома Дракона» — стартовали съёмки второго сезона (фото)

Вот он, центральный фигурант всех самых важных событий в Вестеросе. Без Железного трона в мире «Песни Льда и Пламени» никуда, поэтому его и запечатлели на первом официальном закадровом фото второго сезона «Дома Дракона». Съёмочный процесс стартовал, снимают первые сцены в Королевской гавани. За оную и все остальные локации отвечают павильоны Leavesden Studios в Великобритании.

В конце марта выяснилось, что продолжение будет на два эпизода короче первого сезона. Инсайдеры утверждают, что эти подозрительные изменения обусловлены исключительно сюжетом. Насколько эволюционировало повествование эпического фэнтези, зрители узнают ещё нескоро — премьеру второго сезона обещают не раньше следующего лета.