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«Чужой» Ноя Хоули о ксеноморфах на Земле готовится к важному этапу

Источник: FX

Многосерийный проект по культовой вселенной Ридли Скотта активно движется в направлении съёмочного старта. О ближайших перспективах «Чужого» от Ноя Хоули («Фарго», «Легион») в недавней беседе с порталом TVLine сообщил глава кабельной сети FX Джон Ландграф.

По его словам, Хоули наконец-то целиком и полностью разделался со сценарием фантастического триллера, и нынче проект находится в фазе активного предпроизводства. Съёмки совершенно точно начнутся в этом году, как только шоураннер завершит работу над пятым сезоном «Фарго». Видимо, недалёк тот час, когда мы наконец-то дождёмся новостей кастинга.

События сериала разворачиваются, как уже сообщалось, на Земле в конце XXI века. Ни Рипли, ни остальные персонажи франчайза в сюжете не участвуют, за исключением чужого. По словам создателей, сериал будет сочетать в себе элементы первого фильма 1979 года и снятого Джеймсом Кэмероном сиквела «Чужие» 1986 года.

Теги
Чужой
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