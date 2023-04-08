Ребекка Фергюсон ищет выход из «Бункера» в трейлере антиутопии

Некоторые загадки лучше не разгадывать, но есть такие ярые искатели истины, которые ни перед чем не остановятся, только бы до неё докопаться. Стриминговый сервис Apple TV+ презентовал трейлер многосерийной антиутопии «Бункер» с Ребеккой Фергюсон в главной роли. Премьера экранизации одноимённого романа Хью Хоуи состоится 5 мая.

Люди постапокалиптического будущего живут глубоко под землёй — в громадном бункере, который защищает остатки человечества от непригодной для жизни среды на поверхности. Но после череды таинственных смертей инженер Джульетт (Фергюсон) берётся разузнать всю правду о месте их обитания, и оная, как водится, всех потрясёт.