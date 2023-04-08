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Ребекка Фергюсон ищет выход из «Бункера» в трейлере антиутопии

Некоторые загадки лучше не разгадывать, но есть такие ярые искатели истины, которые ни перед чем не остановятся, только бы до неё докопаться. Стриминговый сервис Apple TV+ презентовал трейлер многосерийной антиутопии «Бункер» с Ребеккой Фергюсон в главной роли. Премьера экранизации одноимённого романа Хью Хоуи состоится 5 мая.

Люди постапокалиптического будущего живут глубоко под землёй — в громадном бункере, который защищает остатки человечества от непригодной для жизни среды на поверхности. Но после череды таинственных смертей инженер Джульетт (Фергюсон) берётся разузнать всю правду о месте их обитания, и оная, как водится, всех потрясёт.

Теги
ВидеоБункер
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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Источник фотографий: Depositphotos

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