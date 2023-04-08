Дэвид Теннант и Ларс Миккельсен появятся в «Асоке»

Многосерийный проект «Асока» с Розарио Доусон в главной роли официально усилил свой актёрский состав актёрами, не понаслышке знакомыми с историями из очень далёкой галактики. В сериале, премьера которого состоится в августе на стриминговой платформе Disney+, задействованы Ларс Миккельсен и Дэвид Теннант.

Миккельсен сыграет матёрого злодея — адмирала Трауна, которого успел озвучить в анимационном сериале «Звёздные войны: Повстанцы». Теннант снова озвучит дроида Юанга, с которым зрители познакомились в мультсериале «Войны клонов».

Помимо вышеперечисленных в актёрском составе сериала значатся Рэй Стивенсон, Хейден Кристенсен, Наташа Лю Бардиццо, Эман Эсфанди, Мэри Элизабет Уинстэд и Иванна Сахно. Исполнительными продюсерами значатся Джон Фавро и Дэйв Филони, который также отвечает за сценарий.