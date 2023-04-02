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Первый взгляд на Джона Хэмма и Джо Кири в пятом сезоне «Фарго» (фото)

Наконец-то соцсети кабельного канала FX поделились первыми промо-материалами к пятому сезону криминальной антологии Ноя Хоули «Фарго». На дебютных кадрах засветились персонажи в исполнении Джона Хэмма и Джо Кири. Точной даты выхода у пятого сезона нет, но уже известно, что свежие эпизоды начнут выходить ближе к концу года.

Промо-арт сериала «Фарго» Постеры сериала «Фарго»

События пятого сезона развернутся в 2019 году. Синопсисом служит предложение-вопрос: когда похищение на самом деле не похищение и что если твоя жена на самом деле вовсе не твоя жена?

В пятом сезоне также задействованы Джуно Темпл, Дженнифер Джейсон Ли, Ламорн Моррис и Рича Мурджани.

Теги
ГалереяФарго
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