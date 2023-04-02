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Ник Фьюри и его тайная личность на новом постере «Секретного вторжения» Marvel

Источник: Disney+

Героиня Эмилии Кларк из «Секретного вторжения» точно не единственная, кто выдаёт себя за другого человека — сериал-то про скруллов. Но неужели и Ник Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон) не тот, кем кажется? Первый постер на это непрозрачно намекает.

Такое уже бывало раньше, но как долго он был скруллом, и является ли им до сих пор? Если повезёт, новый проект Marvel даст ответы на вопросы, волновавшие фанатов со времён «Капитана Марвел».

Постеры сериала «Секретное вторжение»

Как стало известно на днях, Кларк досталась роль дочери Талоса (Бен Мендельсон). Вместе с ними в сериале снились Оливия Колман, Коби Смолдерс, Мартин Фриман и Кинсгли Бен-Адир.

Премьера намечена на 21 июня.

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ГалереяСекретное вторжение
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