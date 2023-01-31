Звезда «Игры престолов» потеряла голову от работы в Marvel

Эмилия Кларк, вслед за своими коллегами по «Игре престолов» попавшая в Marvel, до сих пор не может прийти в себя от восторга. Актриса исполнит главную роль в предстоящем сериале «Секретное вторжение» с Сэмюэлом Л. Джексоном, и работа над ним сильно её впечатлила. Как и всё остальное в Marvel.

То, как они снимают эти фильмы и сериалы просто ошеломляет. Словно все в Marvel знают, как сложить Кубик Рубика. Я не смогу собрать его даже ради спасения собственной жизни. Как будто у них есть какой-то секретный ингредиент, и он просто работает. Они там точно пьют какую-то воду. Это потрясающе. У них всё получается блестяще. Я не единственная, кто говорит, что работать с ними одно удовольствие. И это действительно так. Мы много смеялись — они такие расслабленные! Я не такая расслабленная, и точно не была бы расслабленной на их месте.

Речь в «Секретном вторжении» пойдёт о тайном внедрении скруллов в супергеройские организации Земли. Вместе с Кларк и Джексоном там снялись Оливия Колман, Коби Смолдерс, Кингсли Бен-Адир, Кристофер Макдональд, Кармен Эджого, Киллиан Скотт, Тони Маккарти и Мартин Фриман.

Ждём премьеру уже в этом году.