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Тизер Пятой фазы Marvel прощается с героями Четвёртой фазы

Крайне неоднозначная Четвёртая фаза MCU уходит на покой, уступая место новой — Пятой фазе, где будет ещё больше всякого разнообразия, которого так жаждут фанаты комикс-вселенной. Важный этап освещает в специальном тизере персонаж сериала «Локи» Мисс Минутка.

В ролике засветились кое-какие важные релизы предыдущей фазы, а также первые проекты фазы следующей, включая открывающий новую главу триквел «Человек-муравей и Оса: Квантомания». Мелькнули также кадры из «Секретного вторжения», второго сезона «Локи» и финальной марвеловской картины Джеймса Ганна «Стражи галактики. Часть 3».

Теги
ВидеоЧеловек-муравей и Оса: Квантомания
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Источник фотографий: Depositphotos

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