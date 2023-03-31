 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Пара Оптимусов: Прайм и Праймал в натуральную величину на презентации «Трансформеров 7» (фото) Слухи подтвердились: аниме по ранобэ «Иногда Аля внезапно кокетничает по-русски» быть. Алису продолжит озвучивать Сумире Уэсака Человек-муравей и Мэрил Стрип в тизере третьего сезона «Убийств в одном здании» Рецензия и отзывы на фильм «Кот в сапогах: Последнее желание» Это всё Енот: режиссёр «Стражей галактики 3» раскрыл секрет своего возвращения (фото)
• • •
 
СЕРИАЛЫ
479

Эмилия Кларк показала истинное лицо своей героини на свежих кадрах «Секретного вторжения»

Многосерийный марвеловский проект, по неподтверждённой информации стартующий на цифровой платформе Disney+ этим летом, постепенно вступает в период промоушена. Издание Vanity Fair опубликовало подборку эксклюзивных кадров из масштабного сериала-кроссовера «Секретное вторжение» о нашествии скруллов.

На снимках запечатлены все ключевые игроки в исполнении Эмилии Кларк (играет дочь скрулла Талоса) в обеих ипостасях, Сэмюэла Л. Джексона (Ник Фьюри), Бена Мендельсона (скрулл Талос), Кинсгли Бен-Адира (скрулл Гравик), Мартина Фримана (агент ЦРУ Эверетт К. Росс), Оливии Колман (агент из верхов британской разведки) и Коби Смолдерс (агент Мария Хилл).

Кадры из сериала «Секретное вторжение» Кадры из сериала «Секретное вторжение» Кадры из сериала «Секретное вторжение» Кадры из сериала «Секретное вторжение» Кадры из сериала «Секретное вторжение» Кадры из сериала «Секретное вторжение»
Кадры из сериала «Секретное вторжение» Кадры из сериала «Секретное вторжение» Кадры из сериала «Секретное вторжение» Кадры из сериала «Секретное вторжение»
Теги
ГалереяСекретное вторжение
Комментарии

Ещё на эту тему

5У «Секретного вторжения» с Эмилией Кларк и Сэмюэлем Л. Джексоном появилась дата выхода 9Карен Пейдж и Фогги Нельсон не вернулись в «Сорвиголову» по уважительной причине (фото) 13Новая любовь Мэтта Мёрдока засветилась на съёмках «Сорвиголовы» (фото)

Тоже интересно

0Девушки из Nmixx учатся любить (видео) 2В Steam стартовала весенняя распродажа 7Секси-парочка: Ана де Армас и Крис Эванс на первых промо экшен-ромкома «Призрак» 1«Первый слэм-данк» — седьмой по кассовости фильм японского проката в 2022 году 0Порция шикарных тизеров к Stamp On It — новому релизу GOT The Beat (очень много фото)

Далее на КГ

0
На русском языке выйдет хоррор-комикс о короле Артуре от Boom! Studios
 3
Дракс, Гамора, Ракета и остальные на космических постерах «Стражей галактики 3»
 0
«Злодейка 99-го уровня» — анонс аниме про очередную попаданку в отомэ-RPG
 10
Доживут не все! Режиссёр «Форсажа 10» намекает на неизбежные смерти в финале
 0
«Феникс: Эдем17» — анонс и трейлеры аниме по классической манге Осаму Тэдзуки
 7
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 561: 10 лет подкасту, спецэффекты Marvel, «Джон Уик 4»
 4
Выставка E3 отменена
 0
«Этот мир слишком несовершенен» — анонс аниме про тестирование безвыходной VR-игры
 0
«Сказка о сахарном яблоке» — анонс и трейлер второй части сёдзё-фэнтези
 1
«Фабрика особенных детей» — анонс оригинального аниме от авторов сериала «ID: Вторжение»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Дэнни Кетч снова будет нести возмездие в облике Призрачного гонщика
 
Кино Закари Ливай и богини на свежем промо «Шазама 2»
 
Новые сериалы недели: комедия о животных с Джоэлом Макхэйлом и новая биографическая драма
 
Кино Режиссёр ужастика «М3ГАН» рассказал, как писал сценарий «Тёмной Лиги справедливости»
 
Гриши и простые смертные на постерах второго сезона фэнтези «Тень и кость»
 
Игры Графон требует ваших жертв — раскрыты системные требования The Last of Us Part I
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
7Лазер-шоу «Три дебила» – 561: 10 лет подкасту, спецэффекты Marvel, «Джон Уик 4»
 
7Ноль кадров в секунду – 467: Возвращение величайшего резидента
 
 
3ЕВА
 
 
3Телеовощи – 489: Верхушка верхушки
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 560: «Кокаиновый медведь», «Непослушная», провал «Шазама 2», мудрость Ходжи Насреддина
 
1Ноль кадров в секунду – 466: Легенда о племени трансов
 
3ЕВА – 521: Дуры и бессмертие
 
17Телеовощи – 488: Очень не очень
 
2Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 111: Deus Ex
 
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 559: «Оскар-2023», «Король и Шут», документалка Джона Хилла, «О чём говорят мужчины 4»
Ещё

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru