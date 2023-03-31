Эмилия Кларк показала истинное лицо своей героини на свежих кадрах «Секретного вторжения»

Многосерийный марвеловский проект, по неподтверждённой информации стартующий на цифровой платформе Disney+ этим летом, постепенно вступает в период промоушена. Издание Vanity Fair опубликовало подборку эксклюзивных кадров из масштабного сериала-кроссовера «Секретное вторжение» о нашествии скруллов.

На снимках запечатлены все ключевые игроки в исполнении Эмилии Кларк (играет дочь скрулла Талоса) в обеих ипостасях, Сэмюэла Л. Джексона (Ник Фьюри), Бена Мендельсона (скрулл Талос), Кинсгли Бен-Адира (скрулл Гравик), Мартина Фримана (агент ЦРУ Эверетт К. Росс), Оливии Колман (агент из верхов британской разведки) и Коби Смолдерс (агент Мария Хилл).