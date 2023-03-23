 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
«Я переродился торговым автоматом и теперь блуждаю в подземельях» — трейлер и другие подробности исекая с перерождением в неодушевлённый предмет Слухи подтвердились: аниме по ранобэ «Иногда Аля внезапно кокетничает по-русски» быть. Алису продолжит озвучивать Сумире Уэсака Многострадальный экшен-триллер Роберта Родригеса с Беном Аффлеком скоро выйдет в прокат Издательство «Комильфо» анонсировало переиздание легендарного графического романа «Инкал» Загремели! Начались съёмки отечественного кинокомикса «Майор Гром: Игра» (фото)
• • •
 
СЕРИАЛЫ
592

Карен Пейдж и Фогги Нельсон не вернулись в «Сорвиголову» по уважительной причине (фото)

Интрига прожила недолго — судя по всему, коллективный разум интернет-пользователей разгадал тайну отсутствия в 18-серийном ребуте «Сорвиголовы» ключевых персонажей и близких друзей Мэтта Мёрдока (Чарли Кокс). Стабильно поступающие в сеть фото со съёмок «Рождённого заново» подарили неравнодушным зрителям зацепку.

Промо-арт сериала «Сорвиголова: Рождённый заново»

На одном из свежих снимков в кадр попала доска объявлений на стене нью-йоркской церкви. Пользователей сети привлекла дата — 15 марта 2020 года. Предполагается, что события сериала Disney+ разворачиваются после щелчка Таноса, унёсшего жизни Карен Пейдж (Дебора Энн-Уолл) и Фогги Нельсона (Элден Хенсон). Вот и всё объяснение. Верное или нет — другой вопрос. Тут помогут только официальные подтверждения.

Промо-арт сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» Промо-арт сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» Промо-арт сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» Промо-арт сериала «Сорвиголова: Рождённый заново»
Теги
Сорвиголова: Рождённый заново
Комментарии

Ещё на эту тему

13Новая любовь Мэтта Мёрдока засветилась на съёмках «Сорвиголовы» (фото) 2Чарли Кокс бодр и весел на съёмках «Сорвиголовы» в Адской кухне (фото) 21Первый рекаст «Сорвиголовы»: Сандрин Холт играет Ванессу Фиск в «Рождённом заново»

Тоже интересно

8Человек-Муравей 3 — мнение о фильме 2Даррен Аронофски работает над мюзиклом «Чёрный лебедь» 0В Sifu грядёт обновление «Арены» 1Киану Ривз добрался до Парижа на свежем постере «Джона Уика 4» 30Чёрный Супермен получил своё место во вселенной DC Джеймса Ганна

Далее на КГ

1
Чёрный Робин и магия крови в трейлере финала «Титанов»
 0
Режиссёр ужастика «М3ГАН» рассказал, как писал сценарий «Тёмной Лиги справедливости»
 0
Криминальный триллер Sins of the Salton Sea от сценариста «Старика Логана» обзавёлся синопсисом и страницами
 5
Английская разведка и техасское правосудие в трейлере боевика «Первый рейнджер»
 0
Пингвин получит собственную серию комиксов от любимого фанатами писателя о Бэтмене
 0
Финальный выпуск комикса BRZRKR от Киану Ривза обеспечил себе шанс на продолжение
 7
Ужасающий вампирский абьюз Николаса Кейджа в финальном трейлере фильма «Ренфилд»
 6
Без официального анонса анонсирована Counter-Strike 2
 0
Twice рекордно дебютировала в чарте Billboard 200
 20
Звезда «Шазама» подтвердил информацию о губительном влиянии Скалы на сиквел
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино «Джон Уик 4» официально выйдет в российский прокат
 
Кино «Чебурашка» снова обошёл «Аватара» и установил рекорд по количеству проданных билетов
 
Игры Lies of P выйдет в августе!
 
Новые фильмы по «Властелину колец» не пугают авторов «Колец власти»
 
Кино Создатель «Человека-муравья: Квантомании» ответил на критику сценария
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 551: «Аватар: Путь воды», «Операция „Фортуна“», наш ответ «В Филадельфии всегда солнечно»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду – 466: Легенда о племени трансов
 
2ЕВА
 
 
17Телеовощи – 488: Очень не очень
 
2Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 111: Deus Ex
 
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 559: «Оскар-2023», «Король и Шут», документалка Джона Хилла, «О чём говорят мужчины 4»
 
4Ноль кадров в секунду – 465: Бисексуальное ухо
 
 
8ЕВА – 520: Легенда о дефикации
 
5Телеовощи – 487: Мастер декапитации
 
15Лазер-шоу «Три дебила» – 558: «Человек-муравей 3», подростки Черепашки-ниндзя, вредный дед Том Хэнкс, «Говорят женщины»
 
0Ноль кадров в секунду – 464: Хоррор с паркуром
Ещё

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru