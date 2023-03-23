Карен Пейдж и Фогги Нельсон не вернулись в «Сорвиголову» по уважительной причине (фото)

Интрига прожила недолго — судя по всему, коллективный разум интернет-пользователей разгадал тайну отсутствия в 18-серийном ребуте «Сорвиголовы» ключевых персонажей и близких друзей Мэтта Мёрдока (Чарли Кокс). Стабильно поступающие в сеть фото со съёмок «Рождённого заново» подарили неравнодушным зрителям зацепку.

На одном из свежих снимков в кадр попала доска объявлений на стене нью-йоркской церкви. Пользователей сети привлекла дата — 15 марта 2020 года. Предполагается, что события сериала Disney+ разворачиваются после щелчка Таноса, унёсшего жизни Карен Пейдж (Дебора Энн-Уолл) и Фогги Нельсона (Элден Хенсон). Вот и всё объяснение. Верное или нет — другой вопрос. Тут помогут только официальные подтверждения.