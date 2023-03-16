Чарли Кокс бодр и весел на съёмках «Сорвиголовы» в Адской кухне (фото)

Стартовавшие недавно съёмки обновлённого «Сорвиголовы», получившего подзаголовок «Рождённый заново», проходят в Нью-Йорке, и поклонникам уже удалось перехватить исполнителя главной роли Чарли Кокса на локации. Сразу видно, что парень рад своему возвращению в Адскую кухню.

Открывающий эпизод новой интерпретации сериала Netflix для стримингового сервиса Disney+ режиссирует Майкл Куэста («Декстер», «Родина»). Вместе с Коксом в 18-серийном ребуте снимаются Винсент Д'Онофрио, Джон Бернтал, Сандрин Холт и Никки М. Джеймс.

Сценарий написали знатно потрудившиеся на благо DC-вселенной The CW Джилл Бланкеншип («Стрела», «Наоми») и Грейнн Годфри («Стрела», «Флэш», «Легенды завтрашнего дня»).