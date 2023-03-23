Чёрный Робин и магия крови в трейлере финала «Титанов»

Супергеройский боевик «Титаны», в числе прочих многосерийных (и не только) проектов DC павший жертвой нового продюсерского режима, возвращается к зрителям, чтобы дорассказать историю супергеройской команды Найтвинга. В сети появились промо-материалы последних эпизодов четвёртого сезона — трейлер, постер и промо-фото чёрного Робина / Тима Дрэйка (Джей Ликурго).

Заключительные эпизоды о кровных связях приключениях главных героев в альтернативной реальности начну выходить на стриминговой платформе HBO Max 13 апреля. Заключительная серия выйдет 11 мая.

И арт: