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СЕРИАЛЫ
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Чёрный Робин и магия крови в трейлере финала «Титанов»

Супергеройский боевик «Титаны», в числе прочих многосерийных (и не только) проектов DC павший жертвой нового продюсерского режима, возвращается к зрителям, чтобы дорассказать историю супергеройской команды Найтвинга. В сети появились промо-материалы последних эпизодов четвёртого сезона — трейлер, постер и промо-фото чёрного Робина / Тима Дрэйка (Джей Ликурго).

Заключительные эпизоды о кровных связях приключениях главных героев в альтернативной реальности начну выходить на стриминговой платформе HBO Max 13 апреля. Заключительная серия выйдет 11 мая.

И арт:

Промо-арт сериала «Титаны» Постеры сериала «Титаны»
Теги
ВидеоТитаны
Комментарии (1)

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Источник фотографий: Depositphotos

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