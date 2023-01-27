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СЕРИАЛЫ
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«Титаны» и «Роковой патруль» завершатся четвёртым сезоном

Источник: HBO Max

Стриминговый сервис HBO Max мирно прощается со своими сериалами по вселенной DC. На четвёртом сезоне завершатся «Титаны» и «Роковой патруль». Оба проекта ушли на непродолжительный хиатус, показав первую шестисерийную половину своего четвёртого — теперь уже заключительного — сезона. Вторую половину покажут позже в этом году.

Примечательно, что сценарные команды обоих сериалов узнали о завершении куда раньше официального анонса, потому что заключительные эпизоды четвёртых сезонов «Рокового патруля» и «Титанов» прописаны как финалы их основных сюжетов.

И фантастическим экшеном о команде изгоев, и приключениями команды Дика Грейсона занимались продюсерские студии Berlanti Productions and Warner Bros. Television. Два первых сезона сериалов успели выйти на стриминговом сервисе DC Universe, а после его закрытия проекты перебрались на HBO Max, где продержались ещё два сезона.

Теги
ТитаныРоковой патруль
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