Неделя сериалов на КГ — главные новости 27 марта — 2 апреля

Сериал «Король и Шут» оказался в центре скандала из-за образа Горшка. Режиссёр прокомментировал обвинения вдовы музыканта.

Ричард Мэдден и Приянка Чопра воюют за свою любовь в трейлере боевика «Цитадель». Ролик пытается доказать, что солидный бюджет потрачен не зря

«Дом Дракона» получит укороченный второй сезон. И ожидает продления на третий.

Джессика Честейн будет предотвращать массовые расстрелы в мини-сериале Apple TV+. Экранизируют серьёзную статью из Cosmopolitan.

Бэйли Басс по неизвестным причинам выбыла из второго сезона «Интервью с вампиром». В продолжении Клодию сыграет Делейни Хейлс.

Стимпанк от Дженнди Тартаковски — вышел трейлер «Единорога: Вечных воинов». Анимационный сериал стартует в мае.

Приквел «Джона Уика» с Мэлом Гибсоном получил дату выхода. Сериал «Отель „Континенталь“» готовится к выходу в этом году.