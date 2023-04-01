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Билл Хейдер и его тюремные страдания в трейлере финала «Барри»

Никто и не сомневался, что жизнь в тюрьме — не малина. Кабельный канал HBO опубликовал трейлер четвёртого — заключительного — сезона комедийной драмы «Барри». Первый из восьми последних эпизодов авторского проекта Билла Хейдера о наёмнике, мечтавшем актёрствовать, выходит 16 апреля.

В основном актёрском составе сериала также значатся Генри Уинклер, Стивен Рут, Сара Голдберг, Энтони Кэрриган и Стивен Рут. Коллегой Хейдера по сценарной работе выступил Алек Берг («Кремниевая долина»). Оба состоят в команде исполнительных продюсеров проекта.

И постер к последним эпизодам:

Постеры сериала «Барри»
Теги
ВидеоБарри
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Источник фотографий: Depositphotos

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