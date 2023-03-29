«Секретные материалы» ждёт ребут от режиссёра «Чёрной Пантеры»

Ну вот и до культовых «Секретных материалов» добрались. Самое время переснять его с «разнообразным актёрским составом», положенным образом осовременить. И для этого уже отыскался идеальный кандидат — новыми «Секретными материалами» займётся постановщик вакандийской кинодилогии «Чёрная Пантера» Райан Куглер.

Новость, в том числе о разнообразии в касте, сообщил создатель оригинального сериала Крис Картер в одном из недавних интервью, приуроченном к 30-летию проекта. Куглер и студия 20th Television, отвечавшая за «Секретные материалы» здорового человека, пока отказываются комментировать информацию о грядущем ребуте.

Проект находится на ранних стадиях разработки, а мы уже с нетерпением ждём новостей о новых Малдере и Скалли. Делайте ваш ставки, кто из них будет чернокожим трансгендером, а кто — небинарной персоной с особенностями развития.