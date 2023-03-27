Сериал «Король и Шут» оказался в центре скандала из-за образа Горшка

Сериал «Король и Шут» не успел полностью выйти, а уже стал причиной скандала. Первым делом высказалась Ольга Горшенёва, вдова фронтмена группы Михаила Горшка: она выразила недовольство тем, как почившего мужа показали в сериале.

Многие, кто знал и дружил с Мишей, в недоумении, потому что тот образ, который спродюсирован в этом сериале, не соответствует действительности. Михаила не то чтобы показали не с той стороны, а будто бы специально гиперболизировали слабости и сделали антогонистом. Неверно расставлены акценты. Режиссёру стоило нырнуть глубже, а не транслировать поверхностно картину в массы, основываясь на мнении двух людей. Я считаю, что этот сериал порочит его память. Когда я давала добро на сериал, речь шла о другом. А с тем, что мы видим в итоге, я категорически не согласна. Ольга Горшенёва

Разумеется, подобные слова не могли остаться без внимания общественности (неважно, согласной с Ольгой или нет) и причастных к созданию проекта. В частности режиссёр Рустам Мосафир точку зрения вдовы не разделяет, полагая, что из Михаила получился разносторонний, глубокий, драматический и трогательный герой, чьи тёмные стороны лишь подчёркивают характер персонажа. Глупо было бы в основанном на реальных событиях сериале обходить стороной общеизвестный факт наркозависимости одного из главных героев.

Есть правда жизни, а есть правда кинематографическая: она важнее. Кино — это не в окно посмотреть. Если так хочется, пожалуйста, смотрите телек или ролики на YouTube. А кино отражает внутреннюю правду. И в нашем сериале внутренняя правда раскрыта на 100%. Иного не дано. …Он, как и все, кто подсаживается на наркотики, хотел, видимо, расширить сознание. Ранимая натура, тонкая душа. Ему было тяжело, и он пытался с этим справиться. Для сравнения пересмотрите реальные интервью Горшка и сравните с нашим экранным. Конечно, мы романтизировали его максимально. Поверьте, мы его даже обелили. Рустам Мосафир, режиссёр

Премьера сериала «Король и Шут» состоялась 2 марта — на данный момент вышло пять эпизодов из восьми. В основе сюжета история панк-группы из Санкт-Петербурга с начала её основания в конце 80-х до смерти Михаила Горшенёва в 2013 году.