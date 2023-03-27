Телеовощи. Выпуск 489: Верхушка верхушки

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|04:22 —
|Культовая «Гаттака» станет сериалом
|13:40 —
|Вышел трейлер пятого сезона «Удивительной миссис Мейзел»
|19:04 —
|Новые лица для второго сезона «Властелина колец. Колец власти»
|24:43 —
|Валерия Гай Германика снимет сериал-переосмысление о княгине Ольге
|32:29 —
|«Агент Элвис» (Agent Elvis) — 1x01—03
|44:42 —
|«Счастливчик Хэнк» (Lucky Hank) — 1x01
|57:20 —
|«Король и Шут» — 1x04—05
|01:08:02 —
|«Тед Лассо» — 3x02
|01:19:46 —
|«Мандалорец» — 3x04
|01:37:59 —
|«Звёздные войны: Бракованная партия» — 2x14
|01:42:29 —
|«Южный Парк» — 26x05
|01:49:15 —
|«Консультант» — 1x04—06
|01:55:46 —
|«Шоу пошло не так» — 2x00—01
|02:04:22 —
|«Графиня де Монсоро» — 1x10
|02:11:50 —
|«Горец» — 3x05
|02:17:07 —
|«Безумцы» — 1x07
|02:26:18 —
|«Звездный путь: Следующее поколение» — 1x07
|02:34:50 —
|«Остаться в живых» — 1x22
|02:41:26 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 4x22
|02:47:34 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 8x02
|02:53:21 —
|«Футурама» — 6x26
|03:00:42 —
|«Нодамэ Кантабиле» — 3x07
|03:09:10 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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