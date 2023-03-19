Телеовощи. Выпуск 488: Очень не очень

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Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|03:34 —
|«Терапию» с Харрисоном Фордом и Джейсоном Сигелом продлили на второй сезон
|06:13 —
|«Бегущий по лезвию 2099»: Джоди Комер может сыграть главную роль в сериале
|10:42 —
|«Цитадель» братьев Руссо продлена на второй сезон
|14:00 —
|«Уиллоу» завершился на первом сезоне
|21:59 —
|«Рыцари Готэма» (Gotham Knights) — 1x01
|34:16 —
|«Тед Лассо» — 3x01
|50:57 —
|«Король и Шут» — 1x04
|01:00:35 —
|«Мандалорец» — 3x02—03
|01:14:54 —
|«Одни из нас» — 1x09 (финал сезона)
|01:40:03 —
|«Звёздные войны: Бракованная партия» — 2x13
|01:44:13 —
|«Южный Парк» — 26x04
|01:50:25 —
|«Шоу пошло не так» — 1x06
|01:56:28 —
|«Графиня де Монсоро» — 1x09
|02:06:40 —
|«Горец» — 3x04
|02:12:55 —
|«Безумцы» — 1x06
|02:23:42 —
|«Звездный путь: Следующее поколение» — 1x06
|02:30:22 —
|«Остаться в живых» — 1x21
|02:37:06 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 4x21
|02:44:20 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 8x01
|02:53:50 —
|«Футурама» — 6x25
|03:01:32 —
|«Нодамэ Кантабиле» — 3x06
|02:09:40 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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