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Непрофессиональна и токсична: сценарист «Уэнсдэй» раскритиковал Дженну Ортегу

Источник: Netflix

В том, что своим ошеломительным успехом «Уэнсдэй» Тима Бёртона обязана Дженне Ортеге, мало кто сомневался. Но, как выяснилось, личный вклад актрисы оказался даже больше, чем можно было предположить. Ортега активно вносила правки в сценарий, безжалостно вычёркивая все розовые сопли, и на ходу меняла реплики:

Не думаю, что мне когда-либо приходилось оказывать такое давление на съёмках, как было в случае с «Уэнсдей». Всё, что она делала, всё, что мне приходилось играть, не имело никакого смысла для персонажа. То, что она была частью любовного треугольника, не имело никакого смысла. Там была фраза о платье, которое она должна была надеть на танцы: «О боже, обожаю его. Фу, не могу поверить, что сказала это. Я буквально ненавижу себя». И мне пришлось вмешаться: «Нет, ни за что!».

Стивен Денайт («Наследие Юпитера», «Тихоокеанский рубеж 2»), ответственный за весь этот сценарный бред, болезненно воспринял критику и посчитал нужным публично ударить юную звезду собственного сериала в ответ:

Она молода, поэтому, возможно, не знает способа лучше (хотя должна бы). Ей следует задаться вопросом, как бы она себя чувствовала, если бы шоураннер дал интервью о том, как трудно было с ней работать, и как она отказывалась играть по сценарию. Подобные заявления неправомерны и токсичны.

Фанаты, само собой, толпой встали на защиту Ортеги, и Денайти пришлось спешно брать слова обратно:

Повторюсь, она невероятный талант. Просто это была неудачная ситуация, чтобы выставить напоказ творческие разногласия, и я также признаю, что писатели сейчас находятся на взводе из-за надвигающейся забастовки, в том числе и я. Мои комментарии были о том, как легко разрушить доверие, которое сформировалось у нас на съёмочной площадке, и том, что творческие разногласия должны оставаться в семье. Они не касались её творческих опасений, которые, конечно, имеют значение.

Впереди второй сезон, и, надо полагать, теперь у Дженны Ортеги будет ещё больше творческого контроля.

Комментарии (12)

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