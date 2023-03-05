Телеовощи. Выпуск 486: Сасай кудасай

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Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00 —
|Вступление
|04:32 —
|Приквел хоррора «Оно» от Энди Мускетти уходит в работу
|08:26 —
|Арнольд Шварценеггер в тизере комедийного боевика Fubar
|15:26 —
|Трейлер третьего сезона «Теда Лассо»
|19:00 —
|Том Хиддлстон снимется в продолжении шпионской драмы «Ночной администратор»
|22:14 —
|Новые фильмы по «Властелину колец» не пугают авторов «Колец власти»
|28:18 —
|Дэмиан Льюис возвращается в «Миллиарды»
|31:17 —
|Трейлер второго сезона «Крепкого Харта»
|35:01 —
|Махершала Али почти сыграл Джоэла в «Одних из нас»
|36:34 —
|«Мандалорец» — 3x01
|52:14 —
|«Король и Шут» — 1x01—02
|01:09:28 —
|«Правдивая ложь» (True Lies) — 1x01
|01:15:25 —
|«Связь» (Liaison) — 1x01
|01:19:53 —
|«Консультант» (The Consultant) — 1x01—03
|01:28:01 —
|«Здравствуй, будущее!» (Hello Tomorrow!) — 1x01
|01:31:58 —
|«Одни из нас» — 1x07
|01:41:35 —
|«Ты» — 4x03—05
|01:47:00 —
|«Звёздные войны: Бракованная партия» — 2x11
|01:54:14 —
|«Южный Парк» — 26x03
|01:58:25 —
|«Шоу пошло не так» — 1x05
|02:07:13 —
|«Графиня де Монсоро» — 1x08
|02:14:58 —
|«Горец» — 3x02
|02:21:28 —
|«Безумцы» — 1x04
|02:35:39 —
|«Звездный путь: Следующее поколение» — 1x05
|02:39:48 —
|«Остаться в живых» — 1x19
|02:46:13 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 4x19
|02:55:11 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 7x12—13
|03:03:07 —
|«Футурама» — 6x23
|03:09:41 —
|«Нодамэ Кантабиле» — 3x04
|03:17:34 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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