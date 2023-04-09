Настоящее и будущее «Звёздных войн» в лицах — много фото с ивента Star Wars Celebration

Проходящее в эти дни масштабное мероприятие Star Wars Celebration посетило множество звёзд — не тех, что были в «Звёздных войнах» раньше, а теперешних. Все эти люди — настоящее и будущее саги, и от этого местами грустно.

Встречайте, актёры сериала «Аколит»: Джоди Тёрнер-Смит, Ребекка Хендерсон, Ли Джон Джэ, Амандла Стенберг, Чарли Барнетт, Дафни Кин, Мэнни Хасинто, Дин-Чарльз Чапман и Йонас Суотамо.

Квир-триллер расскажет о событиях эпохи Расцвета Республики, за несколько сотен лет до временной линии Саги Скайуокеров. Времена относительного мира и процветания подходят к концу — где-то в тенях просыпается зло, которое станет причиной падения Ордена джедаев.

От другой новинки, сериала «Асока», мероприятие посетили Наташа Лю Бордиццо, Розарио Доусон, Мэри Элизабет Уинстэд и Иванна Сахно.

Ответственно к делу подошёл актёрский состав «Андора» — не было, разве что, пары звёзд. Зато засветились Диего Луна и создатель сериала Тони Гилрой, Денис Гоф, Адриа Архона, Кайл Соллер, Энди Серкис, Женевьв О'Райли, Муханнад Байер и Джоплин Сибтейн.

А вместо Педро Паскаля за «Мандалорца» отдувались Джанкарло Эспозито, Эмили Суоллоу, Карл Уэзерс и Кэти Сакхофф в компании режиссёра Рики Фармуивы.

И, конечно, не обошлось без главной звезды вечера — Дэйзи Ридли, чьё триумфальное возвращение в новом фильме было анонсировано накануне.