Автор фанфиков по «Властелину колец» судится с создателями «Колец власти» за плагиат

Иной писатель промолчал бы, дабы его не заподозрили в порочащей творческие навыки связи со сценаристами «Властелина колец. Колец власти», но не таковы авторы фанфиков! Один из них — некто Деметриус Полихрон — намерен судиться с Tolkien Estate и Amazon из-за нарушения авторских прав, касающихся его романа «Братство короля» (The Fellowship of the King).

Его работа, зарегистрированная Американским бюро авторских прав в 2017 году и опубликованная в прошлом сентябре, «вдохновлена „Властелином колец“ и творчеством Дж. Р. Р. Толкина», однако его книга и идея, положенная в её основу, являются «целиком и полностью оригинальными».

В 2019-м автор обратился к Tokien Estate с просьбой составить отзыв на его будущий роман и отослал им рукопись «Братства короля». Контактировать с автором отказались, и Полихрон потребовал вернуть ему текст, который собирался публиковать своими силами, как и шесть последующих романов серии.

По мнению Полихрона, авторы «Колец власти» в итоге слямзили идеи и ходы из его рукописи, за что автор собирается отсудить у них $ 250 млн. Как пример гнусного плагиата приводится тот факт, что в сериале имя одного их персонажей — Эланор, как и в рукописи истца. Правда, вот незадача: в книгах Толкина это имя тоже имеется. Может, со временем нам раскроют и более очевидные свидетельства сценарной лени авторов «Колец власти».