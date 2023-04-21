Учёная Бри Ларсон в тизере драмы «Уроки химии»

Звезда кулинарного шоу поневоле. Стриминговый сервис Apple TV+ опубликовал тизер многосерийной драмы «Уроки химии» с Бри Ларсон в главной роли. Экранизация одноимённого романа-бестселлера Бонни Гармус выйдет на потоковой платформе осенью, но точной даты премьеры пока нет.

США образца 60-х. Элизабет Зотт (Ларсон) вынуждена отказаться от мечты о научной карьере из-за требований общества, привыкшего видеть в женщине домохозяйку. Потеряв работу и оказавшись в положении матери-одиночки, Элизабет соглашается вести кулинарное шоу, но не оставляет надежды вернуться к любви всей своей жизни — науке.