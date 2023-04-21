 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Шуга из BTS выпустил мини-фильм в преддверии выхода нового альбома «Судзуме, закрывающая двери» ставит новые рекорды в Китае и Корее Джессика Бил заменяет Мэри Элизабет Уинстэд в научно-фантастическом триллере Утки! Новый залипательный мультфильм от создателей «Миньонов» (трейлер) Джек Джилленхол — мастер диалогов в первых отрывках «Переводчика» Гая Ричи
• • •
 
СЕРИАЛЫ
245

Учёная Бри Ларсон в тизере драмы «Уроки химии»

Звезда кулинарного шоу поневоле. Стриминговый сервис Apple TV+ опубликовал тизер многосерийной драмы «Уроки химии» с Бри Ларсон в главной роли. Экранизация одноимённого романа-бестселлера Бонни Гармус выйдет на потоковой платформе осенью, но точной даты премьеры пока нет.

США образца 60-х. Элизабет Зотт (Ларсон) вынуждена отказаться от мечты о научной карьере из-за требований общества, привыкшего видеть в женщине домохозяйку. Потеряв работу и оказавшись в положении матери-одиночки, Элизабет соглашается вести кулинарное шоу, но не оставляет надежды вернуться к любви всей своей жизни — науке.

Теги
ВидеоУроки химии
Комментарии

Ещё на эту тему

7Шарлиз Терон дерётся, Бри Ларсон предлагает выпить в свежем тизере «Форсажа 10» 5Джейсон Стэйтем и Бри Ларсон попали на злодейский постер экшена «Форсаж 10» 53Капитан Марвел и её подружки всех сильней в трейлере «Марвелов»

Тоже интересно

10Новые подробности Atomic Heart 2PS4 и Game Boy позади: Nintendo Switch стала третьей по продажам консолью в истории 0Четыре участницы Loona подписали эксклюзивные контракты с Modhaus 2Группа анонимных ассасинов: «Джон Уик» и «Барри» в одном комедийном экшене 12Раскрыт бюджет «Индианы Джонса 5» — самого дорогого фильма киносерии

Далее на КГ

2
Чудо-женщина в гражданском, Лоис Лейн и молодой Кларк Кент — фото команды мечты от Зака Снайдера
 0
Дэвид Теннант в образе Четырнадцатого Доктора на новом кадре «Доктора Кто»
 1
Супермен с усами и роковая Эйса Гонсалес в новом фильме Гая Ричи (фото)
 0
Мстители входят в новую эру практически в богоподобном статусе и с новым лидером
 0
Как комикс про Бэтмена будущего показал финал жизни Тёмного рыцаря
 0
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 564: «Братья Супер Марио в кино», «Три мушкетёра: Д'Артаньян», дизлайки киновселенной Marvel
 0
«Телеовощи» — прямая трансляция
 2
Capcom объяснила пропажу рейтрейсинга из PC-версий Resident Evil 2 и 3
 1
«Ветролом» — анонс сёнэна, где главного героя не интересует справедливость, командная работа и прочее такое
 8
Постеры «Форсажа 10» с подавляющим количеством женских персонажей
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Бывший майор Гром зажигает с Юлией Снигирь в трейлере драмы «Шаляпин»
 
Рецензия и отзывы на сериал «Ты»
 
Зрители громят третий эпизод «Одни из нас»
 
Аниме «Звёздное дитя» — трейлер и сэйю аниме про перерожденца в сына любимого айдола
 
Неделя сериалов на КГ — главные новости 9–15 января
 
Игры В ремейке Resident Evil 4 отвратительный дождь — это признают авторы
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Лазер-шоу «Три дебила» – 564: «Братья Супер Марио в кино», «Три мушкетёра: Д’Артаньян», дизлайки киновселенной Marvel
 
1Ноль кадров в секунду – 470: Большой Вачовски
 
7ЕВА – 525: Сезон милых некромантов
 
0Телеовощи – 492: Две шашки и кокошник
 
7Лазер-шоу «Три дебила» – 563: Анонсы Star Wars Celebration, «Подземелья и драконы», «Шазам 2», «65»
 
1Ноль кадров в секунду – 469: Пенисы на снегу
 
4ЕВА – 524: (Не)заметный поворот
 
0Телеовощи – 491: Тяжёлый человек с тяжёлыми отношениями
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 562: Наш ответ IMAX, «Тетрис», «Крид 3», «Ампир V»
 
2Ноль кадров в секунду – 468: Прокачка по мини-карте
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru