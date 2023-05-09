Приквел хоррора «Оно» ушёл в производство — Энди Мускетти показал первое фото со съёмок

Постановщик киноговской кинодилогии «Оно» Энди Мускетти вплотную занялся её многосерийным приквелом «Добро пожаловать в Дерри», о чём незамедлительно сообщил в своих соцсетях, опубликовав первое фото со съёмочной площадки сериала для стриминга MAX.

На фото — дверь, ведущая в кабинет Клинта Бауэрса, начальника полиции городка Дерри.

Авторы пообещали расширить мифологию литературного первоисточника — романа Стивена Кинга — и рассказать, откуда есть пошёл инфернальный клоун Пеннивайз. События приквела разворачиваются в 60-х годах прошлого века.

Мускетти срежиссирует несколько эпизодов, включая первый. Сценарист фильмов Джейсон Фукс написал сценарий первого эпизода, а также числится шоураннером проекта вместе с Брэдом Калебом Кейном. Барбара Мускетти — в числе продюсеров. Производством заведует Warner Bros. Television.