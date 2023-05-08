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Второй сезон «Медведя» получил точную дату выхода

Многосерийная ресторанная драмеди «Медведь», жутко полюбившаяся зрителям и критикам, наконец-то обзавелась точной датой возвращения на экраны — второй сезон проекта выходит на стриминговом сервисе Hulu 22 июня. И что особенно порадует поклонников, в день премьеры для просмотра будут доступны все десять новых эпизодов.

Постеры сериала «Медведь»

Это история о том, как молодой шеф-повар Кармен Берцатто в исполнении Джереми Аллена Уайта («Бесстыдники») вынужден оставить мир изысканной кухни, чтобы из-за семейной трагедии вернуться в родной Чикаго, где ему предстоит возглавить семейный бизнес — магазинчик сэндвичей The Original Beef of Chicagoland.

К слову, совсем недавно выяснилось, что гостевую роль в продолжении получил Боб Оденкёрк.

Теги
ГалереяМедведь
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Источник фотографий: Depositphotos

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