Второй сезон «Медведя» получил точную дату выхода

Многосерийная ресторанная драмеди «Медведь», жутко полюбившаяся зрителям и критикам, наконец-то обзавелась точной датой возвращения на экраны — второй сезон проекта выходит на стриминговом сервисе Hulu 22 июня. И что особенно порадует поклонников, в день премьеры для просмотра будут доступны все десять новых эпизодов.

Это история о том, как молодой шеф-повар Кармен Берцатто в исполнении Джереми Аллена Уайта («Бесстыдники») вынужден оставить мир изысканной кухни, чтобы из-за семейной трагедии вернуться в родной Чикаго, где ему предстоит возглавить семейный бизнес — магазинчик сэндвичей The Original Beef of Chicagoland.

К слову, совсем недавно выяснилось, что гостевую роль в продолжении получил Боб Оденкёрк.