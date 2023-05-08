Состоялась церемония награждения победителей премии MTV Movie & TV Awards

Вот и прошла очередная церемония награждения победителей премии MTV Movie & TV Awards. На этот раз, в связи с забастовкой сценаристов, мероприятие транслировалось не в прямом эфире, а по предварительной записи — ведущая премии актриса Дрю Бэрримор из солидарности отказалась выходить на сцену. Вдобавок усугубило дело обещание Гильдии сценаристов устроить пикет перед зданием, в котором церемония и проходила, но всё обошлось.

Тем не менее, это всё лирика. Самое интересное — кто же удостоился чести стать победителями по результатам зрительского голосования. Итак, список номинантов и победителей премии MTV Movie & TV Awards 2023.

Лучший фильм:

Лучший сериал:

Лучший перфоманс в фильме:

Остин Батлер — «Элвис»

Флоренс Пью — «Не волнуйся, дорогая»

Кеке Палмер — «Нет»

Майкл Б. Джордан — «Крид 3»

Том Круз — «Топ Ган: Мэверик»

Лучший перфоманс в сериале:

Лучший герой:

Диего Луна — «Андор»

Дженна Ортега — «Уэнсдэй»

Полл Радд — «Человек-муравей и Оса: Квантомания»

Педро Паскаль — «Одни из нас»

— «Одни из нас» Том Круз — «Топ Ган: Мэверик»

Лучший злодей:

Элизабет Олсен — «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»

— «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» Гарри Стайлс — «Не волнуйся, дорогая»

Джейми Кэмпбелл Бауэр — «Очень странные дела»

M3GAN — «M3GAN»

Медведь — «Кокаиновый медведь»

Лучший поцелуй:

Анна Торв и Филип Пражу (Заражённый) — «Одни из нас»

Гарри Стайлс и Дэвид Доусон — «Мой полицейский»

Мэдисон Бейли и Руди Панкоу — «Внешние отмели»

— «Внешние отмели» Райли Кио и Сэм Клафлин — «Дэйзи Джонс и The Six»

Селена Гомес и Кара Делевинь— «Убийства в одном здании»

Лучший комедийный перфоманс:

Адам Сэндлер — «Убийство в Париже»

— «Убийство в Париже» Дилан О’Брайен — «Не в порядке»

Дженнифер Кулидж — «Моя пиратская свадьба»

Кеке Палмер — «Нет»

Квинта Брансон — «Начальная школа «Эббот»

Прорыв:

Лучший экшен:

Брэд Питт (Божья коровка) против Бэд Банни (Волк) — «Быстрее пули»

Кортни Кокс (Гейл Уэзерс) против Гоустфеса — «Крик 6»

— «Крик 6» Джейми Кэмпбелл Баэур (Векна) против Милли Бобби Браун (Одиннадцатая) — «Очень странные дела»

Киану Ривз (Джон Уик) против всех — «Джон Уик 4»

Побег из Наркины 5 — «Андор»

Самый пугающий перфоманс:

Лучший дуэт:

Камила Мендес и Майя Хоус — «Отомсти за меня»

Дженна Ортега и Вещь — «Уэнсдэй»

Педро Паскаль и Белла Рэмси — «Одни из нас»

— «Одни из нас» Симона Табаско и Беатрис Гранно — «Белый лотос»

Том Круз и Майлз Теллер — «Топ Ган: Мэверик»

Лучший актёрский состав:

Лучшая песня: