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Состоялась церемония награждения победителей премии MTV Movie & TV Awards

Источник: Paramount Pictures

Вот и прошла очередная церемония награждения победителей премии MTV Movie & TV Awards. На этот раз, в связи с забастовкой сценаристов, мероприятие транслировалось не в прямом эфире, а по предварительной записи — ведущая премии актриса Дрю Бэрримор из солидарности отказалась выходить на сцену. Вдобавок усугубило дело обещание Гильдии сценаристов устроить пикет перед зданием, в котором церемония и проходила, но всё обошлось.

Тем не менее, это всё лирика. Самое интересное — кто же удостоился чести стать победителями по результатам зрительского голосования. Итак, список номинантов и победителей премии MTV Movie & TV Awards 2023.

Лучший фильм:

  • «Аватар: Путь воды»
  • «Чёрная пантера: Ваканда навеки»
  • «Элвис»
  • «Нет»
  • «Крик 6»
  • «Улыбка»
  • «Топ Ган: Мэверик»"

Лучший сериал:

Лучший перфоманс в фильме:

  • Остин Батлер — «Элвис»
  • Флоренс Пью — «Не волнуйся, дорогая»
  • Кеке Палмер — «Нет»
  • Майкл Б. Джордан — «Крид 3»
  • Том Круз«Топ Ган: Мэверик»

Лучший перфоманс в сериале:

Лучший герой:

  • Диего Луна — «Андор»
  • Дженна Ортега — «Уэнсдэй»
  • Полл Радд — «Человек-муравей и Оса: Квантомания»
  • Педро Паскаль«Одни из нас»
  • Том Круз — «Топ Ган: Мэверик»

Лучший злодей:

  • Элизабет Олсен«Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»
  • Гарри Стайлс — «Не волнуйся, дорогая»
  • Джейми Кэмпбелл Бауэр — «Очень странные дела»
  • M3GAN — «M3GAN»
  • Медведь — «Кокаиновый медведь»

Лучший поцелуй:

  • Анна Торв и Филип Пражу (Заражённый) — «Одни из нас»
  • Гарри Стайлс и Дэвид Доусон — «Мой полицейский»
  • Мэдисон Бейли и Руди Панкоу — «Внешние отмели»
  • Райли Кио и Сэм Клафлин — «Дэйзи Джонс и The Six»
  • Селена Гомес и Кара Делевинь— «Убийства в одном здании»

Лучший комедийный перфоманс:

  • Адам Сэндлер«Убийство в Париже»
  • Дилан О’Брайен — «Не в порядке»
  • Дженнифер Кулидж — «Моя пиратская свадьба»
  • Кеке Палмер — «Нет»
  • Квинта Брансон — «Начальная школа «Эббот»

Прорыв:

Лучший экшен:

  • Брэд Питт (Божья коровка) против Бэд Банни (Волк) — «Быстрее пули»
  • Кортни Кокс (Гейл Уэзерс) против Гоустфеса«Крик 6»
  • Джейми Кэмпбелл Баэур (Векна) против Милли Бобби Браун (Одиннадцатая) — «Очень странные дела»
  • Киану Ривз (Джон Уик) против всех — «Джон Уик 4»
  • Побег из Наркины 5 — «Андор»

Самый пугающий перфоманс:

Лучший дуэт:

  • Камила Мендес и Майя Хоус — «Отомсти за меня»
  • Дженна Ортега и Вещь — «Уэнсдэй»
  • Педро Паскаль и Белла Рэмси«Одни из нас»
  • Симона Табаско и Беатрис Гранно — «Белый лотос»
  • Том Круз и Майлз Теллер — «Топ Ган: Мэверик»

Лучший актёрский состав:

  • «Человек-муравей и Оса: Квантомания»
  • «Чёрная пантера: Ваканда навеки»
  • «Внешние отмели»
  • «Очень странные дела»
  • «Волчонок: Кино»

Лучшая песня:

  • Деми Ловато — Still Alive «Крик 6»
  • Дойя Кэт — Vegas «Элвис»
  • Леди Гага — Hold My Hand «Топ Ган: Мэверик»
  • OneRepublic — I Ain’t Worried «Топ Ган: Мэверик»
  • Рианна — Lift Me Up «Чёрная пантера: Ваканда навеки»
  • Тэйлор Свифт — Carolina «Там, где раки поют»
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