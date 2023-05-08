Состоялась церемония награждения победителей премии MTV Movie & TV Awards

Вот и прошла очередная церемония награждения победителей премии MTV Movie & TV Awards. На этот раз, в связи с забастовкой сценаристов, мероприятие транслировалось не в прямом эфире, а по предварительной записи — ведущая премии актриса Дрю Бэрримор из солидарности отказалась выходить на сцену. Вдобавок усугубило дело обещание Гильдии сценаристов устроить пикет перед зданием, в котором церемония и проходила, но всё обошлось.
Тем не менее, это всё лирика. Самое интересное — кто же удостоился чести стать победителями по результатам зрительского голосования. Итак, список номинантов и победителей премии MTV Movie & TV Awards 2023.
Лучший фильм:
- «Аватар: Путь воды»
- «Чёрная пантера: Ваканда навеки»
- «Элвис»
- «Нет»
- «Крик 6»
- «Улыбка»
- «Топ Ган: Мэверик»"
Лучший сериал:
Лучший перфоманс в фильме:
- Остин Батлер — «Элвис»
- Флоренс Пью — «Не волнуйся, дорогая»
- Кеке Палмер — «Нет»
- Майкл Б. Джордан — «Крид 3»
- Том Круз — «Топ Ган: Мэверик»
Лучший перфоманс в сериале:
- Обри Плаза— «Белый лотос»
- Кристина Риччи — «Шершни»
- Дженна Ортега — «Уэнсдэй»
- Райли Кио — «Дэйзи Джонс и The Six»
- Сэди Синк — «Очень странные дела»
- Селена Гомес — «Убийства в одном здании»
Лучший герой:
- Диего Луна — «Андор»
- Дженна Ортега — «Уэнсдэй»
- Полл Радд — «Человек-муравей и Оса: Квантомания»
- Педро Паскаль — «Одни из нас»
- Том Круз — «Топ Ган: Мэверик»
Лучший злодей:
- Элизабет Олсен — «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»
- Гарри Стайлс — «Не волнуйся, дорогая»
- Джейми Кэмпбелл Бауэр — «Очень странные дела»
- M3GAN — «M3GAN»
- Медведь — «Кокаиновый медведь»
Лучший поцелуй:
- Анна Торв и Филип Пражу (Заражённый) — «Одни из нас»
- Гарри Стайлс и Дэвид Доусон — «Мой полицейский»
- Мэдисон Бейли и Руди Панкоу — «Внешние отмели»
- Райли Кио и Сэм Клафлин — «Дэйзи Джонс и The Six»
- Селена Гомес и Кара Делевинь— «Убийства в одном здании»
Лучший комедийный перфоманс:
- Адам Сэндлер — «Убийство в Париже»
- Дилан О’Брайен — «Не в порядке»
- Дженнифер Кулидж — «Моя пиратская свадьба»
- Кеке Палмер — «Нет»
- Квинта Брансон — «Начальная школа «Эббот»
Прорыв:
- Бэд Банни — «Быстрее пули»
- Бэла Рэмси — «Одни из нас»
- Эмма Д’Арси — «Дом Дракона»
- Джозеф Куинн — «Очень странные дела»
- Рэйчел Сеннотт— «Тела, тела, тела»
Лучший экшен:
- Брэд Питт (Божья коровка) против Бэд Банни (Волк) — «Быстрее пули»
- Кортни Кокс (Гейл Уэзерс) против Гоустфеса — «Крик 6»
- Джейми Кэмпбелл Баэур (Векна) против Милли Бобби Браун (Одиннадцатая) — «Очень странные дела»
- Киану Ривз (Джон Уик) против всех — «Джон Уик 4»
- Побег из Наркины 5 — «Андор»
Самый пугающий перфоманс:
- Дженнифер Кулидж — «Белый лотос»
- Джесси Тайлер Фергюсон — «Кокаиновый медведь»
- Джастин Лонг — «Варвар»
- Рэйчел Сеннот— «Тела, тела, тела»
- Сози Бэкон — «Улыбка»
Лучший дуэт:
- Камила Мендес и Майя Хоус — «Отомсти за меня»
- Дженна Ортега и Вещь — «Уэнсдэй»
- Педро Паскаль и Белла Рэмси — «Одни из нас»
- Симона Табаско и Беатрис Гранно — «Белый лотос»
- Том Круз и Майлз Теллер — «Топ Ган: Мэверик»
Лучший актёрский состав:
- «Человек-муравей и Оса: Квантомания»
- «Чёрная пантера: Ваканда навеки»
- «Внешние отмели»
- «Очень странные дела»
- «Волчонок: Кино»
Лучшая песня:
- Деми Ловато — Still Alive «Крик 6»
- Дойя Кэт — Vegas «Элвис»
- Леди Гага — Hold My Hand «Топ Ган: Мэверик»
- OneRepublic — I Ain’t Worried «Топ Ган: Мэверик»
- Рианна — Lift Me Up «Чёрная пантера: Ваканда навеки»
- Тэйлор Свифт — Carolina «Там, где раки поют»
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