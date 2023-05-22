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Ник Фьюри готов к одиночной миссии в экшен-тизере «Секретного вторжения»

Вторжение давным-давно началось, и земляне благополучно его прозевали. Разбираться с последствиями такой ужасающей халатности придётся матёрому Нику Фьюри в исполнении Сэмюэла Л. Джексона. И он, к слову, на все сто готов к великому противостоянию с инопланетными вторженцами.

На это прозрачнейшим образом намекает свежий экшен-тизер многосерийного шпионского боевика Marvel Studios «Секретное вторжение». Премьера сериала состоится через месяц, 21 июня.

И целая портретная галерея ключевых персонажей:

Постеры сериала «Секретное вторжение» Постеры сериала «Секретное вторжение» Постеры сериала «Секретное вторжение» Постеры сериала «Секретное вторжение» Постеры сериала «Секретное вторжение» Постеры сериала «Секретное вторжение» Постеры сериала «Секретное вторжение» Постеры сериала «Секретное вторжение» Постеры сериала «Секретное вторжение»
Теги
ВидеоСекретное вторжение
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Источник фотографий: Depositphotos

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