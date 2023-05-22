Ник Фьюри готов к одиночной миссии в экшен-тизере «Секретного вторжения»

Вторжение давным-давно началось, и земляне благополучно его прозевали. Разбираться с последствиями такой ужасающей халатности придётся матёрому Нику Фьюри в исполнении Сэмюэла Л. Джексона. И он, к слову, на все сто готов к великому противостоянию с инопланетными вторженцами.

На это прозрачнейшим образом намекает свежий экшен-тизер многосерийного шпионского боевика Marvel Studios «Секретное вторжение». Премьера сериала состоится через месяц, 21 июня.

И целая портретная галерея ключевых персонажей: