Барри Аллен мчится к финалу в последнем трейлере «Флэша»

Беги, Барри, беги! Всего одна серия отделяет историю от долгожданного финала. В сети появился заключительный трейлер фантастического экшена «Флэш», где титульный супергерой наконец-то отбегается и девятый сезон завершится. А вместе с девятым сезоном и сериал The CW, умудрившийся продержаться в эфире дольше всех остальных проектов Arrowverse.

В распоследнем эпизоде невероятных приключений Алого бегуна главному герою предстоит невыполнимая миссия по спасению всех возможных временных линий. Справится он с ней или нет, самые стойкие и верные поклонники сериала узнают уже на этой неделе.

И распоследний постер: