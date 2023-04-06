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Оливер Куинн возвращается в трейлере финального «Флэша»

Пусть прославленная Arrowverse больше и не существует, это не помешает сверхскоростному сериалу «Флэш» завершить свой девятый сезон на собственных условиях. И одним из оных стало возвращение в сюжет сериала зачинателя комикс-вселенной телеканала The CW Оливера Куинна в исполнении Стивена Амелла.

Вот он, супергерой Стрела, чьё возвращение анонсировали в январе. Как и сообщалось, он появится в девятом эпизоде заключительного сезона, чтобы помочь Барри Аллену (Грант Гастин) в миллионный раз спасти мир.

Теги
ВидеоФлэш
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Подкасты
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Источник фотографий: Depositphotos

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