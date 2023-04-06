Морган и Мэдисон потрескались на постере финального сезона «Бойся ходячих мертвецов»

Очередной сериал по вселенной «Ходячих мертвецов» бредёт к своему неминуемому финалу. Кабельный канал AMC опубликовал постер восьмого — заключительного — сезона «Бойся ходячих мертвецов». Финальная телеглава стартует на канале и его цифровой платформе AMC+ 14 мая.

В финальных эпизодах приквела, рассказывавшего о начале страшной зомби-эпидемии, персонажи в исполнении Ленни Джеймса и Ким Диккенс наконец-то куда-то добредут. Или погибнут в своих бесконечных попытках выжить. В мае стартует первая шестисерийная часть, а вторую покажут чуть позже в этом году.