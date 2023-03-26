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Некуда бежать. Вышел трейлер финального сезона приквела «Бойся ходячих мертвецов»

Морган и Мэдисон выбредают на финишную прямую. Кабельный канал AMC опубликовал трейлер восьмого — заключительного сезона зомби-приквела «Бойся ходячих мертвецов» с Ленни Джеймсом и Ким Диккенс. Финальные эпизоды начнут выходить на канале его цифровой платформе AMC+ 14 мая.

В последнем сезоне спин-оффа о закалённых бойцах, заставших самое начало страшной эпидемии, дюжина эпизодов. Выйдут они с перерывом. В мае стартует первая шестисерийная часть, а чуть позже в этом году покажут и вторую.

Шоураннерами сериала числятся Эндрю Чемблисс и Йен Голдберг, которые также входят в команду исполнительных продюсеров наряду со Скоттом Гимплом, Робером Киркманом, Гейл Энн Хёрд, Грегом Никотеро и Дэвидом Алпертом. Производство обеспечивает AMC Studios.

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ВидеоБойся ходячих мертвецов
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Источник фотографий: Depositphotos

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