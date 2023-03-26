Неделя сериалов на КГ — главные новости 20–26 марта

Валерия Гай Германика снимет сериал-переосмысление о княгине Ольге. То, чего нам так не хватало.

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Продюсер Marvel Studios покидает свою должность. После семнадцати лет на посту и борьбы за экранные права ЛГБТ.

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Отменённый создатель «Рика и Морти» готовится к возвращению. Джастина Ройланда полностью оправдали.

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