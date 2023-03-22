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Валерия Гай Германика снимет сериал-переосмысление о княгине Ольге

Источник: Валерия Гай Германика

В разработку уходит отечественный сериал «Княгиня Ольга», снимать который будет Валерия Гай Германика. Продюсированием занимается студия «Марс Медиа». Проект на стадии предпроизводства, ведётся кастинг, а съёмки планируют начать в середине лета.

Сериал станет художественным переосмыслением исторических событий X века. В центре сюжета, само собой, княгиня Ольга — первая правительница Руси, принявшая христианство.

Комментарий от постановщицы прилагается:

У меня очень молодая группа для свежего взгляда на фильм такого жанра. Я давно хотела снимать историческое кино и хотела пересмотреть взгляд на него. Думаю, будет много ручной камеры, длинных кадров, которые создают ощущение реальности и погружения в историческую среду, в контекст происходящего.

Валерия Гай Германика, переосмыслительница

Сценарий восьcмисерийной исторической драмы написали Марианна Сокольская и Алексей Тагушев.

Комментарии (2)

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