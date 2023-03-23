Кристина Асмус — проводник Павла Деревянко в тизере фантастики «Сансара»

История о человеке, который живёт наоборот. В сети появился дебютный тизер многосерийной фантастической драмы «Сансара» с Павлом Деревянко и Кристиной Асмус в главных ролях. Премьера сериала состоится на цифровой платформе Okko 6 апреля.

Деревянко играет 35-летнего Андрея, непонятным образом живущего в обратном времени, когда каждый новый день начинается для него с утра дня предыдущего. Андрей пытается исправить ситуацию, но пока не понимает, каким образом это сделать, когда все вокруг живут завтрашним днём, а он — вчерашним.

В сериале также снимаются Ольга Сутулова, Павел Чинарёв, Дмитрий Астрахан, Анна Старшенбаум, Илья Борисов, Светлана Немоляева, Иван Ефремов и другие. Режиссёром восьмисерийного проекта значится Мария Агранович. Сценарий написал Савва Минаев.