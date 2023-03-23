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«Чужестранка» получила дату возвращения на экраны

Седьмой — предпоследний — сезон фантастической драмы «Чужестранка» наконец-то обзавелась датой премьеры. Сериал с Катриной Балф и Сэмом Хьюэном в главных ролях возвращается на кабельный канал Starz со свежими эпизодами 16 июня.

Первая половина седьмого сезона экранизации книжной серии Дианы Гэблдон охватит драматические события из оставшейся части шестого романа «Дыхание снега и пепла». Во второй половине отразят события седьмой книги «Эхо прошлого». Проектом руководит шоураннер Мэттью Б. Робертс («Каприка»).

И в довесок подборка свежих кадров из сериала:

Кадры из сериала «Чужестранка» Кадры из сериала «Чужестранка» Кадры из сериала «Чужестранка» Кадры из сериала «Чужестранка» Кадры из сериала «Чужестранка»
Теги
ГалереяЧужестранка
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Источник фотографий: Depositphotos

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