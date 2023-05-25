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Матриархату грозит конец в трейлере второго сезона комедии «Два холма»

«Лариска, включи порнушку!» В благословенном краю женщин расползается патриархальная чума, и с этим надо что-то делать. Ну или расслабиться и получать удовольствие. В сети появился полноценный трейлер второго сезона комедийной антиутопии «Два холма». Апокалипсис разразится 6 июня, когда на цифровой платформе начнёт выходить 13-серийное продолжение сериала.

Новая мэрка Двух холмов Елена Зоевна решает гарантированно избавиться от опасных приматов, переселив их в плодородные земли Полесья. Но мужики с таким раскладом не согласны. Грядёт мощный конфликт с непредсказуемыми последствиями.

Новые эпизоды срежиссировал Аскар Бисембин. В сериале снимаются Никита Кологривый, Пелагея Невзорова, Анна Снаткина, Владимир Епифанцев, Светлана Камынина, Евгения Дмитриева, Филипп Бледный, Ольга Веникова, Андрей Скороход, Жанна Эппле и другие.

Теги
ВидеоДва холма
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Источник фотографий: Depositphotos

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