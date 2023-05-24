Геральт зарабатывает себе на мутацию на свежих кадрах «Ведьмака»

Судя по свежим кадрам из третьего сезона тёмного фэнтези, Геральт трудится, не покладая серебряного меча, дабы заработать себе на вожделенную пластическую операцию-мутацию, после которой он проснётся совсем другим человеком. В буквальном смысле этого слова. В финале третьего сезона он ещё Генри Кавилл, в начале четвёртого — уже Лиам Хемсворт.

Свежие эпизоды стриминговый сервис Netflix и шоураннер Лорен Шмидт Хиссрич вывалят на зрителя двумя кучками. Первую — 29 июня, вторую — 27 июля.